Öldüğü iddia edilen İran Emniyet Genel Müdürü'nden Avrupa'ya Grönland çağrısı

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da öldüğü iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ortaya çıktı. Fars Haber Ajansı'nın videosunu paylaştığı Radan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Grönland konusunda alaycı bir çağrı yaptı.

Özetle

"GRÖNLAND'I KORUYAMIYORSANIZ BİZ GELİP KORUYALIM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum. Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.

GRÖNLAND TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu söylemişti.

Trump, "Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Sanırım gitmemiz gereken yere kadar gideceğiz. Dünya da Danimarka dahil, Grönland’a sahip olmamıza ihtiyaç duyuyor. Ne olacağını göreceğiz. Ancak Grönland’a sahip olmazsak, uluslararası güvenliği tam anlamıyla sağlayamayız. Güvenlik açısından baktığımda, orada bulunmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.