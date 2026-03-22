Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Öldüğü iddia edilen İran Emniyet Genel Müdürü'nden Avrupa'ya Grönland çağrısı

İran'da öldüğü iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, ABD Başkanı Trump'ın sahip olmak istediği Grönland için Avrupa'ya çağrıda bulundu. Tuğgeneral Radan, "Eğer koruyamıyorsanız biz gelip koruyalım" dedi.

GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 05:18
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 05:35

- saldırıları altındaki 'da öldüğü iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ortaya çıktı. Fars Haber Ajansı'nın videosunu paylaştığı Radan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek konusunda alaycı bir çağrı yaptı.

İran Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, öldüğü iddialarının ardından ortaya çıkarak Avrupa Birliği'ne Grönland konusunda alaycı bir çağrı yaptı.
Radan, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'yı tehdit edip ricada bulunduğunu öne sürdü.
Radan, Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım" dedi.
Daha önceki günlerdeki saldırılarda Radan'ın öldüğü iddia edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ulusal ve uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtmişti.
"GRÖNLAND'I KORUYAMIYORSANIZ BİZ GELİP KORUYALIM"

ABD Başkanı 'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum. Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.

GRÖNLAND TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu söylemişti.

Trump, "Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Sanırım gitmemiz gereken yere kadar gideceğiz. Dünya da Danimarka dahil, Grönland’a sahip olmamıza ihtiyaç duyuyor. Ne olacağını göreceğiz. Ancak Grönland’a sahip olmazsak, uluslararası güvenliği tam anlamıyla sağlayamayız. Güvenlik açısından baktığımda, orada bulunmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran füzeleri İsrail'in Dimona ve Arad kentlerini vurdu
