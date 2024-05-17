Öldükten sonra dondurulmak isteyenlerin hayali gerçek olabilir: Beyin dokusu işlevini kaybetmedi

17 May 2024 08:51 - Güncelleme : 17 May 2024 09:14

Şangay'daki Fudan Üniversitesi'nden Dr. Zhicheng Shao ve ekibi, dondurulmuş beyin dokusunu canlı tutabilen bir çözüm geliştirdi. Ekip, 3 hafta boyunca beyin organoitlerini yani kendi kendini organize eden küçük beyin hücreleri kümelerini büyütmek için insan embriyonik kök hücrelerini kullandılar. Ardından bunlar farklı türde beyin hücrelerine dönüştü.

Daha sonra organoidleri, şekerler ve antifriz de dahil olmak üzere sıvı nitrojende en az 24 saat dondurulurken dokuyu korumaya yardımcı olabileceğini umdukları farklı kimyasal bileşiklere yerleştirildi.

EN AZ HÜCRE ÖLÜMÜNE YOL AÇAN YÖNTEM BULUNDU

Örnekler çözüldükten sonra ekip, sonraki iki hafta boyunca beyni büyüme ve hücre ölümü açısından izledi. Araştırmacılar, kimyasal bileşiklerin farklı kombinasyonlarını kullanarak süreci tekrarladı ve sonunda en az hücre ölümüne yol açan yöntemi buldu.

Ekip, 9 aylık epilepsili bir kız çocuğundan alınan 3 milimetre küp beyin dokusunu test etti ve beynin çözüldükten sonra en az iki hafta boyunca aktif kalmaya devam ettiğini keşfetti.

TAZE CANLI İNSAN BEYNİ DOKUSUNU HAYATTA TUTABİLECEK TEKNOLOJİ

Araştırmacılar, "Belirli patolojik özelliklere sahip canlı beyin dokusunun dondurularak saklanması ve yeniden yapılandırılması, büyük miktarda işlevsel nöronun hayatta kalmasını sağlamak zor olduğundan, beyin hastalığının patolojik mekanizmalarını, beyin hasarı için ilaç keşfini incelemek amacıyla kullanılabilecek taze canlı insan beyni dokusunu hayatta tutabilecek teknolojiyi keşfetmek zorunluydu" diye konuştu.

Birmingham Üniversitesi profesörü Dr. João Pedro Magalhäes, bulgulardan ve çözümün hücre ölümünü önleme ve işlevi koruma yeteneğinden etkilendiğini söyledi.