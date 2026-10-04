Öldürülen kişinin ailesi yapay zeka videosunu mahkemeye sundu, 'affetti' dedi, katil yeniden yargılanacak

ABD'nin Arizona eyaletinde 2021 yılında 55 yaşındaki Gabriel Paul Horcasitas ile 37 yaşındaki Christopher Pelkey yol kavgasına tutuştu. Kavgada Horcasitas, Pelkey'in öldürdü.

Horcasitas, 10 buçuk yıl hapis cezası aldı. Fakat geçtiğimiz günlerde bu kararın temyiz davası görüldü.

KATİL YENİDEN YARGILANACAK

Bu davada öldürülen Plkey'in ailesi yapay zeka ile yapılmış bir videoyu mahkemeye sundu. Video Pelkey'in hayattayken çekilmiş görüntüleri ve sesi sayesinde oluşturuldu. İçerikte ise Pelkey katilini affettiğini söylüyordu.

Hakim, duruşmada gösterilen videodan etkilenerek skandal bir karar verdi. Mahkeme cezayı bozarken Horcasitas’ın yeniden yargılanacağı bildirildi.