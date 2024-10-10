Ölen eşinin tabletini karıştırdı, gördüklerine inanamadı! Kadının intikamı olay oldu: Küllerini yedi, bir kısmını da köpek dışkısına buladı!

10 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:42

Kanadalı yazar Jessica Waite, ölen eşinin tabletini karıştırırken başka kadınlarla aldatıldığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan kadının intikam için yaptıkları ise gündem oldu.

Kanadalı yazar Jessica Waite, ölen eşinin tabletini karıştırırken yaşadığı şoku yeni yayımladığı kitabında paylaştı. Waite, eşi Sean'un 2015 yılında iş ziyareti için gittiği Teksas​'ta hayatını kaybetmesinin ardından öğrendiği sırları, "Bir Dulun Ölü Piç Rehberi" (A Widow’s Guide to Dead Bastards) adlı kitabında anlattı.

Jessica ve Sean, her ikisi de Japonya'da öğretmenlik yaparken tanışıp 1998'de evlenmişler. Çift, Kanada’ya taşındıktan sonra bir çocuk sahibi de olmuş. Sean, ABD'nin Colorado​ eyaletinin Denver kentinde bir şirkette yönetici olarak çalışırken Jessica ise Kanada'nın Calgary kentindeki evlerinde kalmaya devam etmiş.

TABLETİNİ KARIŞTIRDI ŞOKE OLDU

Eşinin Teksas seyaheti sırasında ani bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine eşinin cesedinin tutulduğu, Houston'daki hastanenin numarasını öğrenmek için tabletini açtı. Arama geçmişine baktığında ise eşinin kendisini düzenli olarak başka kadınlarla aldattığını öğrendi.

9 YILDIR GEÇMEYEN ÖFKE...

Yaşadığı şokun üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen eski eşine olan kızgınlığının azalmadığını belirten Waite'in intikam için yaptıkları ise gündem oldu. O sinirle eşinin küllerinin bir kısmını yediğini aktaran Waite, küllerin diğer bir kısmını ise köpek dışkısıyla karıştırdığını ifade etti.