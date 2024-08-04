Olimpiyat oyununu kaçırmak istemeyen Adele'den konsere ara! Binlerce kişiyle izledi

04 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:59

Elden Ring'in zorluk seviyesine kızan bir oyuncu, yapımcıyı dava ediyor: "Ruh sağlığım bozuldu"

Elden Ring'in zorluk seviyesine kızan bir oyuncu, yapımcıyı dava ediyor: "Ruh sağlığım bozuldu"

İngiliz şarkıcı Adele, Münih'te özel bir konser serisine başladı. 'Adele in Munich' adlı gösteride hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı, ikinci akşam konserine Olimpiyat Oyunları arası verdi. Ünlü şarkıcı, Messe München'in dev ekranlarında Kadınlar 100 metre finalini izledi.

Konsere giden bir hayranın sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Adele'in yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konserine ara verdiği ve finale odaklandığı görüldü.

ADELE MÜZİĞE ARA VERECEK

Öte yandan Adele, bir süre müziğe ara verdiğini duyurdu. Daha farklı işlerle hayranlarının karşısına çıkmak istediğini söyleyen şarkıcı, yeni bir şarkı yapmayacağını da duyurdu.

2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşuyor.