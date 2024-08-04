Olimpiyat oyununu kaçırmak istemeyen Adele'den konsere ara! Binlerce kişiyle izledi
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, konserinde Paris Olimpiyatları arası verdi. Olimpiyat oyununu kaçırmak istemeyen Adele, Kadınlar 100 metre finalini izledi ardından konserine devam etti.
İngiliz şarkıcı Adele, Münih'te özel bir konser serisine başladı. 'Adele in Munich' adlı gösteride hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı, ikinci akşam konserine Olimpiyat Oyunları arası verdi. Ünlü şarkıcı, Messe München'in dev ekranlarında Kadınlar 100 metre finalini izledi.
Konsere giden bir hayranın sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Adele'in yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konserine ara verdiği ve finale odaklandığı görüldü.
ADELE MÜZİĞE ARA VERECEK
Öte yandan Adele, bir süre müziğe ara verdiğini duyurdu. Daha farklı işlerle hayranlarının karşısına çıkmak istediğini söyleyen şarkıcı, yeni bir şarkı yapmayacağını da duyurdu.
2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşuyor.