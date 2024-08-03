Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü

03 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:09

Elveda Rumeli, Lale Devri, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hayatının şokunu yaşadı.

BODRUMDAN DÖNÜYORLARDI

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes'i Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

ŞOFÖRÜ KAZAYA KARIŞTI

Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi.

ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirdi. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpışmış.

Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Neyse ki, kazada araçtaki kişilerin sağlık durumu iyi.