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Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:09
Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman&#039;n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü

Ekranların sevilen yüzü Tolgahan Sayışman ve ailesi Bodrum dönüşü korkunç bir kazaya karıştı. Korkunç kazada ünlü oyuncunun 11 milyon TL değerindeki otomobili pert oldu. Araçtakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elveda Rumeli, Lale Devri, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman hayatının şokunu yaşadı.

Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü - 1. Resim

BODRUMDAN DÖNÜYORLARDI

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes'i Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü - 2. Resim

ŞOFÖRÜ KAZAYA KARIŞTI

Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi.

Bodrum dönüşü korkunç kaza! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'n 11 milyonluk aracı hurdaya döndü - 3. Resim

ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ 

Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirdi. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpışmış.

Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Neyse ki, kazada araçtaki kişilerin sağlık durumu iyi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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