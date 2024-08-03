Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses açıklaması! Dargınlıkları hakkında ilk kez konuştu

03 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:11

Türk sinemasına damga vuran Perihan Savaş, en popüler olduğu yıllarda İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturdu.

1979 yılında evlenen çiftin beraberliği 3 yıl sürdü. Evliliklerinden dünyaya gelen Melek Zübeyde ise annesinde kaldı.

Son günlerde ise İbrahim Tatlıses'in miras olayı gündem oldu.

PERİHAN SAVAŞ'TAN İBRAHİM TATLISES AÇIKLAMASI!

Günler sonra olayla ilgili Perihan Savaş'tan ilk açıklama geldi.

Küs oldukları iddia edilen Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in haksız miras dağıtımından dolayı konuşmadıkları kulislerde dolaştı.

Evlilik döneminde önce şiddet gören sonra da aldatılan Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses ile dargın olmadıklarını açıkladı.

Savaş, Tatlıses ile "Torunları görmeye gelince veya kızım vasıtasıyla görüşüp konuşuyoruz. Aramızda küskünlük de sorun da yok" dedi.

Miras olaylarında ise kendisinin de kızının da ihtiyacı olmadığını belirten Perihan Savaş, aile arasında bu tarz durumların yaşanmasının ise normal olduğunu söyledi.

Kızının da babasına küs olmadığını ifade eden Perihan Savaş, görüntülendiği Etiler'deki yoluna devam etti.