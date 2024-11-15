Ölü hayvanlardan ürkütücü zombi dron sürüleri! Casuslukta yeni dönem

15 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:15

Bilim insanları New Mexico Tech'te yüzen, uçan casuslar üretti. Ölü hayvan bedenlerini kullanan araştırmacılar, ölü kuşları, ördekleri zombi robotlara dönüştürdü. Bu teknoloji, mahremiyet endişelerini doğurdu.

Biyomimetik robotikçiler, ölü hayvanları kullanarak gerçekçi uçan ya da yüzen casuslar oluşturdular. New Mexico Tech'teki bilim insanları, ölü hayvan bedenlerine kameralar yerleştirdiler ve zombi robotlar ürettiler. Araştırmacılar, bu kuş robotların doğal ortama uyum sağlayacağını ve araştırma merkezlerine bilgi göndererek, yaban hayatına doğal bir yardım sağlayacağını düşündüklerini açıkladılar. Bu fikir ilk kez geçtiğimiz yıl duyuruldu, bu yıl ise gerçeğe dönüştü.

UÇAN, YÜZEN ZOMBİ ROBOT DRONLAR

Uçan dronlar, kuş kanatları taklit edilerek oluşturuldu, genellikle güvercinler kullanıldı. Fakat zombi robot olan ördekler de var. Bilim insanları, bu hayvanların boyun bölgelerine canlı yayın işlevi gören kamera yerleştirdiler. Ördeklerde ise Kuşların suda kaymasını ve suya sorunsuz bir şekilde karışmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış ayaklar kullanıldı.

HİÇBİR HAYVANA ZARAR VERİLMEDİ

Makine Mühendisliği Yardımcı Doçenti Dr. Mostafa Hassanalian, ekibin distopik cihazları nasıl ve neden oluşturduğunu anlattı:

"Projedeki son gelişmeler, hem kanat çırpan hem de yüzen dronlar olarak tasarlanan, taksidermi yöntemiyle saklanan iki yaban ördeğine odaklanıyor. Yüzme versiyonu ördeğin bacak hareketlerini taklit ederek suda gerçekçi, doğal hareket imkanı sağlıyor.''

''Bu yenilikçi proje, kuş fizyolojisini gelişmiş dron mekaniğiyle birleştirerek gerçek kuşların doğal uçuş düzenlerini ve davranışlarını yakından taklit eden dronelar oluşturuyor.''

Dr. Hassanalian, kamuoyuna, ekibin cihazlar için hiçbir kuşu öldürmediği konusunda güvence verdi.

NEDEN İHA'LAR DEĞİL DE ZOMBİ KUŞLAR KULLANILACAK?

Dr. Hassanalian, insansız hava araçları (İHA) yerine neden zombi dronların kullanılması gerektiğini ise şu sözlerle açıkladı:

"İnsansız hava araçları yaban hayatını izlemek için kullanılıyor ancak hayvanları korkutabilecek kadar çok gürültü çıkarıyorlar. İHA'ların yapımında hiçbir gerçek kuşa fiziksel olarak zarar verilmedi ve biz bunu kesinlikle yapmayı düşünmüyoruz. Sadece piyasada bulunan tüyleri ve taksidermi kuşlarını kullandık ve yerel taksidermi sanatçılarıyla çalıştık."

CASUSLUK VE MAHREMİYET ENDİŞESİ

Bu teknoloji, toplumda, casusluk ya da mahremiyetin açığa çıkması gibi durumların oluşmasına neden olabileceği endişesini doğurdu. Birçok kişi bu akıllıca fikrin bilimde önemli bir atılım olarak görülmesinin yanı sıra kullanılan ileri teknoloji nedeniyle casusluğa da kapı aralayabileceğini düşünüyor.

Hassanalian, bu korkulara rağmen kamuoyuna, gizli bir casusluk faaliyeti yerine daha iyi denetlenen bir ortam için çalıştıklarını garanti etti. Ancak bunların güvenlik operasyonlarının bir parçası olarak belirli kişilerin hareketlerini izlemek için konuşlandırılabileceğini söylüyor.