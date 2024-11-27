Ölü sanılıp yakılacakken hareket etti! Gerçek sonradan anlaşıldı

27 Kasım 2024 21:18 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:18

Hindistan'da öldüğü belirtilerek yakılmaya hazırlanan adam bir anda hareket etti. 25 yaşındaki Rohitash Kumar'ın hareket ettiğini fark eden çevredeki insanlar duruma müdahale ederek şansız adamı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Rohitash Kumar, buradaki yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hastaneye ölü getirilen çocuğun ardındaki korkunç gerçekler! Anne her şeyi itiraf etti

Hastaneye ölü getirilen çocuğun ardındaki korkunç gerçekler! Anne her şeyi itiraf etti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde nadir görülen bir olay yaşandı. Epilepsi​ nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve yapılan incelemeler sonucunda "tıbben yaşamını yitirdiği" belirtilen 25 yaşındaki Rohitash Kumar, yakılmak üzere hazırlıklar yapılırken hareket etmeye başladı.

Cenaze​ törenine katılanlar, yakma işlemi başlamadan hemen önce Kumar’ın hareket ettiğini fark ederek durumu hızla yetkililere bildirdi.

"NEFES ALDIĞINI GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK"

Tanıklardan biri olayla ilgili, "Bu gerçekten bir tansıktı. Onun öldüğüne emin olunmuştu ama nefes aldığını gözlerimizle gördük" dedi. Kumar, cenaze odunlarından kaldırılarak yeniden hastaneye götürüldü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Cenaze odunlarının üstünden kurtarılan Kumar, hızlıca götürülüp yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınsa da hastalığı gittikçe ağırlaştı. Genç adam, yakınlarda daha kapsamlı tedavi edilebileceği bir hastaneye sevk edildiği sırada, hayatını kaybetti.