Ölüm yolunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti: Acılarına son verdim

04 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:21

İngiltere'de yaşayan Antonya Copper'ın oğlu Hamish, 5 yaşındayken nadir görülen çocukluk kanseri nöroblastoma yakalandığını, 7 yaşındayken ise hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından Neuroblastoma UK'nin başkanlığını yürüten Cooper, oğlunun hastalığı nedeniyle çok ağrılar, acılar çektiğini anlattı.

BBC Radio Oxford'a açıklamalarda bulunan Cooper, "Ona yüksek dozda morfin verdim ve bu sessizce hayatına son verdi" itirafında bulundu.

Polisin o dönem yürüttüğü soruşturmada, "1981 yılında 7 yaşında bir çocuğun yardımlı ölüm vakasına ilişkin raporlardan haberdar olunduğu" belirtildi.

''ONA MORFİN VERDİM''

Cooper, oğluyla son anlarını ise şöyle anlattı:

"Gecenin bir yarısı onun başucundaydık. Ağrısı olduğunu söylüyordu, ben de 'Ağrını almamı ister misin?' diye sordum. Bana yalvardı. Ben de ona morfin verdim ve huzurla gözlerini kapattı.''

''CEZALANDIRMAK İSTERLERSE ÇABUK OLMALILAR, ÖLÜYORUM''

Şu anda tedavisi olmayan kanseriyle yaşayan Cooper, cinayeti kabul ettiğini dile getirdi. Radyo programına yaptığı açıklamada, "Hamish'in huzur içinde ölmesine izin verdiğim için 43 yıl sonra gelip beni cezalandırmak isterlerse sonuçlarına katlanırım ama çabuk olmaları lazım, çünkü ben de ölüyorum" dedi.

Öte yandan ötanazi, yani bir kişinin acısını hafifletmek için kasıtlı olarak hayatına son verme, İngiltere'de yasadışı ve cinayet suçuyla yargılanmayı gerektiriyor.