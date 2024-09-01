Ölümcül hastalık bu doktor tavsiyeleriyle korkunç hal aldı: Telefonunu elinden alıp 4 gün odaya kapatın!

01 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:30

Genç bir futbolcu olan Oscar Fairs, geçtiğimiz yıl rahatsızlandı. Sağ tarafında güçsüzlük, kalp çarpıntısı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetleri olan Fairs için bir doktor ruh sağlığıyla alakalı bir teşhis koydu ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri'ne (CAMHS) sevk etti.

Oscar danışmanlık almaya başlasa da her geçen gün sağlığı daha da kötüye gitti. Aile hekimine başvuran aileye doktor, Oscar'ın migreni olduğunu, ''dört gün boyunca telefonu olmadan karanlık bir odaya konulması gerektiğini" söyledi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Anne, çocuğunu bir başka sağlık kuruluşuna götürüp MR çekilmesini istediğinde ise acı gerçek ortaya çıktı. Henüz 14 yaşındaki Oscar'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Beyninde 7 cm'lik bir tümör olduğu ortaya çıkan Oscar'ın iki sene önce bu hastalığa yakalandığı düşünülüyor.

YANLIŞ TEŞHİS VE SKANDAL TAVSİYELER İÇİN SORUŞTURMA

Oscar'ın annesi Natalie, ''Tümörünün akıl sağlığı ve migren gibi yanlış teşhisler nedeniyle tespit edilememesinden dolayı birilerinin sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorum. 2023 yılında semptomları başladı ve kimse bir tarama yapmadı'' diyerek isyan etti.

Oscar, acil olarak tedavi görmeye başladı. Ayrıca şimdiye kadar 7 ameliyat geçirdi.

Yanlış teşhis nedeniyle tedaviye geç başlamak zorun kalan Oscar'a skandal yönlendirmelerde bulunan doktorlar için ise soruşturma açıldı. Natalie, "Bir davanın açılmasından dolayı çok rahatladık.'' dedi.

Oscar ise henüz sağlığına kavuşamadı. Natalie'nin masrafları karşılamasına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlatıldı. Natalie, "Oğlumun hayatını kurtarmak için herkesin benimle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu, 70 bin sterlinden fazla bir maliyete yol açacak." diyerek yardım istedi.