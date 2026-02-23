Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Dünya
 Nalan Güler Güven

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu baronlarından biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, sevgilisinin sayesinde yakayı ele verdi. Meksika Savunma Bakanı Trejo, operasyonun ABD desteğiyle gerçekleştiğini ve baronun sevgilisinin Tapalpa'daki bir mülke kadar takip edildiğini açıkladı. Meksika Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch olaylarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken kartel üyelerinden 30 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!
'da dün öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ardından ülke genelinde karışıklık devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Trejo, El Mencho'ya yönelik operasyonun ABD desteği ile düzenlendiğini belirterek, "ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho'nun bilgi ağlarını çökertebildik ve operasyona devam edebildik. Bildiğiniz gibi istihbarat süreci çok karmaşıktır. Çok zaman gerektirir. Çeşitli kaynaklardan çok sayıda ipucu ve bilgi toplamak gerekir" dedi.

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri "El Mencho"nun ABD desteğiyle düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından devam eden karışıklıklar üzerine Devlet Başkanı Sheinbaum sükunet çağrısı yaparken, Savunma Bakanı Trejo operasyonun detaylarını açıkladı.
Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, askeri operasyonla öldürüldü.
Operasyon, ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarının desteğiyle düzenlendi.
El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisinin takibiyle Jalisco eyaletindeki Tapalpa'da ulaşıldı.
Baskında El Mencho dahil 9 kartel üyesi öldürüldü, mühimmat ve füze rampaları ele geçirildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülke genelinde barış ve güvenlik çağrısı yaparak sükunet istedi.
Kartel üyeleri, El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe verdi ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırdı.
Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

SEVGİLİSİ TAKİP EDİLDİ

El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıklayan Bakan Trejo, El Mencho'nun sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden tespit edildiğini belirtti. El Mencho'nun sevgilisinin Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa'da bir mülke kadar takip edildiğini aktaran Bakan Trejo, "21 Şubat'ta kadın mülkü terk etti ve El Mencho'nun o konumda kaldığına dair bilgi alındı" dedi.
Bilginin ardından operasyona yeşil ışık verildiğini ifade eden Bakan Trejo, baskında El Mencho'nun yanı sıra 8 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını belirtti. Trejo, ayrıca operasyon sırasında mühimmat ve füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

"ŞU ANDA EN ÖNEMLİ ŞEY, TÜM MEKSİKA HALKI İÇİN BARIŞ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK"

Devlet Başkanı Sheinbaum ise, ülke genelinde devam eden çatışmalara değinerek, sükunet çağrısında bulundu. Sheinbaum, "Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak. Bugün, durum daha sakin ve hükümet var, silahlı kuvvetler var, güvenlik kabinesi var ve çok sayıda koordinasyon var" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağı sözünü verdi.

Meksika'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu! 'El Mencho'nun yakalanmasını sevgilisi sağlamış!

KARTEL OPERASYONA ŞİDDET EYLEMLERİYLE KARŞILIK VERMİŞTİ

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.

El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti.

MEKSİKALI BAKAN ÖLÜ SAYISINI DUYURDU

Meksika Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından kartel tarafından Jalisco eyaletinde düzenlenen saldırılara ilişkin konuştu. Harfuch, CJNG üyeleri tarafından düzenlenen 6 saldırıda aralarında 25 ulusal muhafız, 1 gardiyan, başsavcılıkta çalışan 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Harfuch, güvenlik güçlerinin ise 30 suçluyu etkisiz hale getirdiğini ifade ederek, 7 eyalette toplam 70 kişinin şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını aktardı.

