Önce fenalaştı ardından vücuduna yapıştırılmış 26 iPhone ile otobüste hayatını kaybetti

Brezilya'da ilginç bir ölüm kayıtlara geçti. 20 yaşındaki Brezilyalı bir kadın, otobüs yolculuğu sırasında fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken kadın için otobüs durduruldu, sağlık ekibi çağrıldı.

VÜCUDUNA YAPIŞIK 26 iPHONE

Parana eyaletinin orta kesiminde yer alan Guarupuava kentinde otobüs durdu. Sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kadını hayata döndürmeye çalıştı. Bu esnada kadının vücuduna yapışık 26 iPhone olduğu fark edildi.

Otobüs yolcuları, kadının tek başına yolculuk yaptığını belirtti.

Kadın olay yerine hayatını kaybetti. Dailymail'in haberine göre, kadın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat adli tıp raporu istendi.

Öte yandan polis, telefonların Sao Paulo'ya kaçırıldığı tahmin ettiğini belirtti.