Önce fermuarla denedi ardından yastıkla boğdu! 3 kızını öldüren kadının ifadesi dehşete düşürdü

26 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:41

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Yeni Zelanda'da 2021 yılında 2 yaşındaki ikiz kızları Maya ve Karla ile 6 yaşındaki Liane'yi öldüren anneleri 41 yaşındaki Lauren Dickason'ın davası görüldü. Kan donduran cinayeti üstlenmeyen Lauren'in çocuklarını önce fermuarla boğmaya çalıştığı ardından yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Çocuklarını öldürdükten sonra yataklarına yatırıp intihara kalkıştığı öğrenildi.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Kızlarını öldürdüğünü fakat doğum sonrası depresyon sebebiyle zihinsel olarak hasta olduğunu öne süren Lauren, cinayet işlemediğini iddia etti. Hakim, her kız çocuğu için 6'şar yıl olmak üzere 18 yıl bir hapis cezası verdi. NZ Herald gazetesinin haberine göre, zorunlu tedavi için akıl hastanesinde tutulacak ardından hapishaneye nakledilecek.

3 KIZINI ÖLDÜRÜP EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Lauren, eşi Graham'dan da özür diledi:

''Liane, Maya ve Karla'yı tüm kalbimle sevdim. Hiçbir özür asla yeterli olmayacak ve birçok kişiye kelimeler boş gelecektir. İnsanların kızlarımızın bana büyük mutluluk verdiğini ve dünyamın merkezi olduklarını bilmelerini istiyorum. Eylemlerimden ve onları seven herkese yaşattığım acıdan, sıkıntıdan ve travmadan dehşete düştüm. Diğerleri gibi ben de onları her gün özlüyorum.''

NE OLMUŞTU?

Ortopedi cerrahı olan kocası, iş yemeğinden döndüğünde çocuklarını ölü buldu. Daha sonra polise, karısının akıl sağlığı ve annelik sorunlarıyla mücadele ettiğini bildiğini ancak onun öldürme düşüncesine sahip olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.