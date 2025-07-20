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 | Berrak Arıcan

Onlarca ayakkabının sadece sağ teklerini çaldı! Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde yapılan soygun akıllara durgunluk verdi. Bir hırsız, 53 adet ayakkabının sadece sağ teklerini çaldı.

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Onlarca ayakkabının sadece sağ teklerini çaldı! Akıllara durgunluk veren hırsızlık
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:24

'da bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına 'yarım yamalak' bir soygun takıldı. Bir ayakkabı mağazasından 53 adet ayakkabı çalındı fakat sadece sağ tekleri.

Onlarca ayakkabının sadece sağ teklerini çaldı! Akıllara durgunluk veren hırsızlık

51 TANESİ MAĞAZAYA GERİ GETİRİLDİ

Mağaza sahibi Tamara Shorrcok, bu hırsızlığın kendisini çok şaşırttığını, ayakkabıların sol teklerini satamadığı için de en az 7 bin dolar kaybettiğini söyledi. Bu tuhaf hırsızlık sosyal medyada gündem oldu ve bir hafta sonra kayıp ayakkabılardan 51 tanesi mağazaya geri getirildi.

Onlarca ayakkabının sadece sağ teklerini çaldı! Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Polis, hırsızlığın ardından 49 yaşındaki bir adamı yakaladı ve tutukladı. Hırsız, polise ayakkabıların sadece sağ teklerini bilerek çalmadığını, farkında olmadığını itiraf etti.

New York Post'un haberine göre, kendisine izinsiz girme ve hırsızlık suçlamaları yöneltiliyor.

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ETİKETLER
#avustralya
#güvenlik kamerası
#adaylık
#Ayakkabı Hırsızlığı
#Tuhaf Hırsızlık
#Dünya
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