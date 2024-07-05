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Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
05 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:41
Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu

Çin'in Hubei eyaletinde bir kadın bulduğu metal tuhaf bir nesneyi çekiç ve havan tokmağı olarak 20 sene boyunca kullandı. Fakat işçilerin durumu fark etmesi üzerine bu metal nesne araştırılınca bomba olduğu öğrenildi.

Hakkında fazla bilgi paylaşılmayan ve sadece Qin olarak adlandırılan 90 yaşındaki bir kadın tarlasında bulduğu bir nesneyi çekiç ve havan tokmağı olarak 20 sene boyunca kullandı. Fakat kadının evine gelen işçiler bunun çekiç olmadığını fark edip polise haber vermesiyle kadın adeta şoke oldu.

Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu - 1. Resim

YERİ GELDİ HAVAN TOKMAĞI, YERİ GELDİ ÇEKİÇ OLDU

Bulduğu nesneyi biber ezmek, fındık kırmak gibi işler için havan tokmağı olarak kullanmaya ve çeşitli ev işlerinde çekiç olarak kullanmaya başlayan Qin, aleti çeşitli amaçlarla değerlendirdi.

Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu - 2. Resim

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bu nesnenin aslında bir el bombası olduğunu yakın zamanda eski evini yıkmakta olan işçilerin bunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine hızla harekete geçen polis, bombaya el koydu. Uzmanlar, bunun patlayıcı içeren Tip 67 el bombası olduğunu doğruladı ve el bombası güvenli bir şekilde imha edildi.

Onlarca yıl çekiç olarak kullandı! Gerçeği öğrendiğinde şoke oldu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
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