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 | Berkay Alptekin

Onlarca yıldır denizde yüzen şişe buldu! İçini açar açmaz harekete geçti

İngiltere'den denize bırakılan bir şişenin içine gizlenmiş not onlarca yıl sonra Norveç'te kıyıya vurdu. Yıllar sonra şişeyi şans eseri bulan genç kız, içindeki mesaj sonrası harekete geçti.

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Onlarca yıldır denizde yüzen şişe buldu! İçini açar açmaz harekete geçti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 10:23

Norveç'in güneyindeki Agder ilçesinde yer alan Ny-Hellesund köyünde ailesiyle birlikte vakit geçiren 14 yaşındaki Hedda Traa Haukom, kayaların arasında eski bir şişe olduğunu fark etti. Şişeyi alan Haukom, içinde bir not olduğunu gördü. Notta şişenin İngiltere'nin Bolton bölgesindeki bir okuldan gönderildiği yazıyordu. Notun tamamı ise şöyle:

"Bunu bulan kişi, lütfen şişeyi Bolton County Grammar School, Bolton, Lancashire, İngiltere adresine geri göndersin. Karşılığında bir pound veya eşdeğer Fransız frangı alacaktır. Teşekkürler!"

Onlarca yıldır denizde yüzen şişe buldu! İçini açar açmaz harekete geçti

MESAJ EN AZ 42 YILLIK

News Topic haber sitesine göre, şişenin, Bolton County Grammar School öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Fransa'ya düzenlenen bir okul gezisi sırasında denize bırakıldığı tahmin ediliyor. Okulun 1982 yılında adını değiştirdiği biliniyor. Bu yüzden mesajın en az 42 yıl 3 aylık olduğu düşünülüyor.

Şişeyi bulduğu ana değinen Haukom, "Sahilden yaklaşık on metre uzaklıkta, bir kayanın altında şişe bulduk. İçinde bir kağıt vardı. Şişe oldukça eski görünüyordu, bu yüzden açıp mesajı okumaya karar verdik. Mesajı yazan kişiyi bulmak ve onlara mesajın yıllar sonra nerelere ulaştığını anlatmak çok eğlenceli olurdu" ifadelerine yer verdi.

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