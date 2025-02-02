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Operasyonla yakalanacaklardı: Kaçakçılar binlerce litre yakıt taşıyan gemiyi ateşe verdiler!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 15:58 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:15
Operasyonla yakalanacaklardı: Kaçakçılar binlerce litre yakıt taşıyan gemiyi ateşe verdiler!

Basra Körfezi'nde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan gemiye İran Devrim Muhafızları operasyon düzenledi. Kaçakçılar, yakalanmamak için gemiyi ateşe verdi. 

İran Devrim Muhafızları, kaçak yakıt taşıyan bir geminin peşine düştü. Gemiye operasyon düzenleyen Devrim Muhafızları'na yakalanmamak için kaçakçıların yaptığı ise ağızları açık bıraktı. 

Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesi savcısı Hüseyin Abbasi, Basra körfezinde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir geminin kaçakçılar tarafından batırıldığını açıkladı. 

''GEMİ ALEV ALARAK BATTI''

Abbasi açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kaçakçılar, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını anladıklarında yakalanmamak için gemiyi ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada gemi alev alarak tamamen battı." 

Operasyonla yakalanacaklardı: Kaçakçılar binlerce litre yakıt taşıyan gemiyi ateşe verdiler! - 1. Resim

Organize kaçakçılık ile mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını belirten Abbasi, konuya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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