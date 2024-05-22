Ordu hakkında söyledikleri Putin'i kızdırdı! Rus Tümgeneral tutuklandı

22 May 2024 11:11 - Güncelleme : 22 May 2024 11:14

Eski Tümgeneral Popov'un, Telegram'dan paylaşılan ve kendisine ait olduğu söylenen bir sesli mesajda, Ukrayna'daki operasyonda "yüksek zayiat oranı" ve "topçu desteği eksiği" hakkında sorular soruyordu.

"UKRAYNA SAVAŞIYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ SÖYLEDİM"

Kayıtta Popov, “Ya susup korkak olmak ya da durumu olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Korkakça susmadım, Ukrayna savaşıyla ilgili gerçekleri söyledim” diyor ve ekliyordu: "Senin adına, hayatını kaybeden silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu. Bu yüzden var olan tüm sorunları özetledim."

Ayrıca Popov, görevden alınmasının, vatana ihanetle suçladığı üst düzey komutanlar tarafından talep edildiğini ve eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından onaylandığını söylüyordu.

12 yıl Savunma Bakanı olarak görev yapan Şoygu, Mayıs ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındı.

BİRER BİRER GÖREVDEN ALDI

5. dönemine başlayan Putin, Şoygu'nun yerine Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u Savunma Bakanlığı'na atadı.

Rusya'nın 2022'de başlayan Ukrayna işgalinin ardından gözlerin üzerine daha da çok çevrildiği Şoygu, geçen yıl özellikle Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin tarafından savaşın gidişatına dair ağır şekilde eleştirilmişti. Prigojin daha sonra, Ağustos ayında, bir uçak kazasında hayatını kaybetti.