'Orduda disiplini sağlamak' amacıyla Kongo'da 13 asker idam cezasına çarptırıldı

01 Ocak 2025 19:11 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:14

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mahkeme, ordu içerisindeki disiplini artırmayı hedefleyerek 13 askeri, cinayet, yağma ve korkaklık gibi suçlardan idama mahkûm etti.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Kuzey-Kivu eyaletinde "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı gruba karşı mücadele eden ordu, disiplinsizlik nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.

13 ASKERE İDAM CEZASI...

Askeri mahkeme, yargılanan 24 askerden 13’ünü cinayet, yağma ve korkaklık suçlarından dolayı idama mahkum etti. Dört asker 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, altı asker beraat etti ve bir kişinin davası ileri bir tarihe ertelendi.

Askeri savcı Kabala Kabundi, bu yargı sürecinin "ordu ile halk arasındaki güveni yeniden inşa etmeyi" hedeflediğini belirtti. Kabundi, mahkum olan askerlerin cezalarına itiraz edebilmeleri için 5 günlük süreleri olduğunu da sözlerine ekledi. Cezaya çarptırılan askerlerin tamamı ise suçsuz olduklarını savundu.

"ASKERLER DİSİPLİNSİZ DAVRANDI"

Kuzey-Kivu eyaletinde ordu, yaklaşık 3 yıldır Ruanda destekli M23 isyancı grubuna karşı mücadele veriyor. Askeri yetkililer, askerlerin isyancılarla mücadele sırasında bulundukları yerlerden kaçması sonucu toprak kayıpları yaşandığını ifade etti.

Yerel ordu sözcüsü Mak Hazukay, Lubero kasabasında çatışmaların alevlendiğini ve askerlerin mevzilerini terk etmelerinin düşmanın ilerlemesini kolaylaştırdığını ifade etti. Hazukay, "Düşmanla cephede savaşması gereken askerlerden bazıları disiplinsiz davrandı. Her şeyi yoluna koymak için bu ders niteliğindeki yargılamaları yapmak zorundaydık" dedi.