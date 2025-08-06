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 | Berrak Arıcan

Organ nakli ameliyatından hemen önce uyandı! Doktorlar talimata uymayıp hayat kurtardılar

ABD'nin Albuquerque şehrindeki bir hastanede komadaki hasta, organları alınmak üzereyken uyandı. Doktorlar, bağış koordinatörünün ''Morfin verip devam edin'' talimatını yerine getirselerdi 38 yaşındaki kadın hayatta olmayacaktı.

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Organ nakli ameliyatından hemen önce uyandı! Doktorlar talimata uymayıp hayat kurtardılar
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:58

Danella Gallegos, 2022 yılında komaya girdi. ABD'nin Albuquerque kentindeki Presbyterian Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, 38 yaşındaki kadının iyileşme ihtimalinin olmadığını söylediler ve organ bağışı için izin istediler. Aile, umudunu yitirdiğinde New Mexico Donor Services isimli kuruluşuyla görüşerek süreci başlattı.

Organ nakli ameliyatından hemen önce uyandı! Doktorlar talimata uymayıp hayat kurtardılar

GÖZÜNDEN YAŞ GELDİ, ELİNİ KIPIRDATTI

Organ bağışı ameliyatından önce ise aile, Danella'nın gözlerinde yaşlar olduğunu fark ettiler. Fakat bağış koordinatörleri, refleks nedeniyle olduğunu söyledi. Organ alımı için hazırlıklar tamamlanırken Danella'nın kız kardeşi, elini tuttuğunda hareket ettiğini fark etti. Doktorlar da hastanın gözlerini kırptığını görünce donakaldılar. Bağış koordinatörü ise doktorlara ''Morfin verin ve devam edin'' talimatı verdi. Doktorlar bu talimatı reddetti ve Danella'yı ameliyathaneden çıkardı.

TALİMATA UYMAYARAK HAYAT KURTARDILAR

Doktorların, talimata uymaması Danella'nın hayatını kurtardı. Danella, komadan çıktı ve iyileşti. Dailymail'in haberine göre, yaşadıklarının ardından açıklamalarda bulunan Danella, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Komadayken korku hissettim ama başka pek bir şey hatırlamıyorum. Ancak her şeyin farklı şekilde sonlanmasına ne kadar yaklaştığımı düşünmek çılgınca" dedi.

Organ nakli ameliyatından hemen önce uyandı! Doktorlar talimata uymayıp hayat kurtardılar

''ÇOK SALDIRGAN VE MİDE BULANDIRICI''

Hastanede çalışan bir , "Organizasyonun tek amacının organlara ulaşmak" olduğunu söyledi. Bağış koordinatörlerinin 'çok saldırgan' ve 'mide bulandırıcı' olduğunu ifade etti.

Organ bağış kuruluşu ise iddiaları reddetti. Tıbbi karar alma konusunda hastanenin sorumlu olduğunu belirtti. Presbyterian Hastanesi yetkilileri ise bağış sürecinin tüm aşamalarında organ bağışı kuruluşunun sorumlu olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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#hastane
#olay
#koma
#hemşire
#organ bağışı
#Sağlık
#Donasyon
#Dünya
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