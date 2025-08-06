Organ nakli ameliyatından hemen önce uyandı! Doktorlar talimata uymayıp hayat kurtardılar

Danella Gallegos, 2022 yılında komaya girdi. ABD'nin Albuquerque kentindeki Presbyterian Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, 38 yaşındaki kadının iyileşme ihtimalinin olmadığını söylediler ve organ bağışı için izin istediler. Aile, umudunu yitirdiğinde New Mexico Donor Services isimli organ bağışı kuruluşuyla görüşerek süreci başlattı.

GÖZÜNDEN YAŞ GELDİ, ELİNİ KIPIRDATTI

Organ bağışı ameliyatından önce ise aile, Danella'nın gözlerinde yaşlar olduğunu fark ettiler. Fakat bağış koordinatörleri, refleks nedeniyle olduğunu söyledi. Organ alımı için hazırlıklar tamamlanırken Danella'nın kız kardeşi, elini tuttuğunda hareket ettiğini fark etti. Doktorlar da hastanın gözlerini kırptığını görünce donakaldılar. Bağış koordinatörü ise doktorlara ''Morfin verin ve devam edin'' talimatı verdi. Doktorlar bu talimatı reddetti ve Danella'yı ameliyathaneden çıkardı.

TALİMATA UYMAYARAK HAYAT KURTARDILAR

Doktorların, talimata uymaması Danella'nın hayatını kurtardı. Danella, komadan çıktı ve iyileşti. Dailymail'in haberine göre, yaşadıklarının ardından açıklamalarda bulunan Danella, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Komadayken korku hissettim ama başka pek bir şey hatırlamıyorum. Ancak her şeyin farklı şekilde sonlanmasına ne kadar yaklaştığımı düşünmek çılgınca" dedi.

''ÇOK SALDIRGAN VE MİDE BULANDIRICI''

Hastanede çalışan bir hemşire, "Organizasyonun tek amacının organlara ulaşmak" olduğunu söyledi. Bağış koordinatörlerinin 'çok saldırgan' ve 'mide bulandırıcı' olduğunu ifade etti.

Organ bağış kuruluşu ise iddiaları reddetti. Tıbbi karar alma konusunda hastanenin sorumlu olduğunu belirtti. Presbyterian Hastanesi yetkilileri ise bağış sürecinin tüm aşamalarında organ bağışı kuruluşunun sorumlu olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.