Orta Doğu'da ateşkes bilmecesi: ABD duyurdu, İran yalanladı, İsrail suskun

İsrail ile İran arasındaki savaşın 12'nci gününe girilirken ABD Başkanı Trump tarafların ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak ateşkes kararına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi herhangi bir ateşkes anlaşması olmadığını açıkladı. Netanyahu ise bakanlarına konuya ilişkin açıklama yapmamaları talimatını verdi.

İsrail ile İran arasındaki ateşkes iddiası tam bir muammaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce İran ile İsrail'in ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, daha sonraki mesajında ise bu ateşkesin süresinin sonsuza kadar olmasını beklediğini söylemişti.

Ancak İran tarafından Trump'ın açıklamalarına yalanlama geldi.

"ATEŞKES PLANI YAMAMEN YANLIŞ"

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E YENİ SALDIRI SİNYALİ

İran tarafından resmi veya gayriresmi bir ateşkes teklifi alınmadığını aktaran yetkili, "Bu medya atmosferine cevap olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime (İsrail) bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir." açıklamasında bulundu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Daha sonra açıklama yapan bir başka yetkili ise, ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ATEŞKES ANLAŞMASI YOK

Ancak son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuya ilişkin açıklamasında, Trump'ın duyurduğu "ateşkes" anlaşmasına ilişkin "Şu anda İsrail ve İran arasında herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bir anlaşma bulunmuyor" diye konuştu.

Kararlarını daha sonra vereceklerini belirten Abbas Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimizin İsrail'in saldırganlığına karşı başlattığı operasyonlar son dakikaya, sabah 4'e kadar devam etti" ifadelerini kullandı.