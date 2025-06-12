Orta Doğu'da gerilim artarken Umman'dan beklenen haber geldi: ABD-İran müzakereleri devam edecek

ABD ve İran arasında tansiyon yükselirken Umman'dan beklenen haber geldi. Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Al Busaidi, İran ile ABD arasında bu hafta sonu altıncı tur müzakerelerin gerçekleşeceğini söyledi.

ABD ve İran müzakerelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Orta Doğu'dkai gerilim iki ülkenin restleşmeleriyle tırmandı. ABD'nin son olarak Bağdat'taki Büyükelçiliğini kısmi olarak tahliye etmesi bölgedeki tedirginliği artırdı. İran ve ABD müzakerelerinin devam edip etmeyeceği belirsizken haber Umman'dan geldi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

Associated Press'in haberine göre, Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Al Busaidi, Tahran'ın hızla ilerleyen nükleer programı konusunda İran ile ABD arasında bu hafta sonu altıncı tur müzakerelerin gerçekleşeceğini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Busaidi şu ifadelere yer verdi:

"İran-ABD görüşmelerinin 6. turunun bu Pazar günü, 15'inde Maskat'ta yapılacağını teyit etmekten mutluluk duyuyorum.''

https://x.com/badralbusaidi/status/1933045263267995878

İran günlerdir görüşmeler olacağını söylüyordu ancak arabuluculuk görevini yürüten Umman şimdiye kadar bu açıklamayı doğrulamamıştı.

ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bölgede son günlerde tansiyon giderek yükselirken, ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonlar için elzem görmeyen personel ve yakınlarının bölgedeki varlığını bölgesel huzursuzluk ihtimali nedeniyle azaltması dikkat çekti.