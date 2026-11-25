ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bölgede yaşanan güvenlik tehditleri nedeniyle daha yüksek düzeyde dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

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HABERİN ÖZETİ Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! ABD’den vatandaşlarına güvenlik uyarısı ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki güvenlik tehditleri ve tırmanma potansiyeli taşıyan çatışmalar nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD çıkarlarını hedef aldığı, İran destekli Husilerin de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. ABD vatandaşlarından güvenlik gelişmelerini yakından takip etmeleri, olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi. Hava yoluna alternatif olarak kara sınır geçişlerinin açık olduğu, özel araç, tren ve otobüs ulaşımının kullanılabileceği ve komşu ülkelerdeki uluslararası havalimanlarının faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. Yemen'deki Husilerin Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan bir kuleye İHA ile düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığı aktarıldı. Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesi sonrası derinleşen krizde, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından temmuz ayından bu yana çatışmaların yeniden tırmandığı ifade edildi.

Uyarıda, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlediği, İran destekli Husilerin de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bulunduğu, sivil havalimanları ve diğer kritik altyapılara yönelik saldırıların can kayıplarına ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı belirtildi.

Bölgedeki çatışmaların hızla tırmanma potansiyeli taşıdığına dikkati çekilen uyarıda, ABD vatandaşlarının güvenlik gelişmelerini yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Uyarıda, olası güvenlik uyarıları, uçuş iptalleri, hava sahasının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması istendi.

Suudi Arabistan'a ve ülkeden ayrılmak için hava yoluna alternatif olarak özel araç, tren ve otobüs ulaşımının kullanılabileceğine işaret edilen uyarıda, Bahreyn'e ulaşımı sağlayan Kral Fahd Köprüsü dahil tüm kara sınır geçişlerinin açık olduğu Riyad, Cidde ve Zahran çevresindeki kara yollarının da ulaşım için kullanılabildiği kaydedildi.

Uyarıda, Suudi Arabistan'a komşu Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) uluslararası havalimanlarının da faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulanarak, yolcuların uçuş durumlarını havalimanlarıyla doğrudan teyit etmeleri istendi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN’A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birine düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Husilerin Finans Merkezi'ndeki kuleyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını, Husilerin bu saldırısına kararlılıkla karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.