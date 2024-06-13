Örümcek adam 30 katlı binaya tırmanırken yakayı ele verdi

13 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:18

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Dünyanın birçok şehrinde, emniyetsiz bir şekilde uzun binalara, kulelere tırmanan 'Örümcek adam' lakaplı Marcin Banot, Arjantin'de yakayı ele verdi. Başkent Buenos Aires'taki 30 katlı binaya tırmanmaya çalışan Banot'ı binadaki kişiler polise ihbar etti. Güvenlik görevlileri, Banot için harekete geçti.

Banot'un tırmandığı binaya 30 itfaiyeci, ambulans ve polis arabaları geldi. Güvenlik kordonu oluşturuldu. İtfaiye ekipleri, Arjantin forması giyerek binanın 25. katına kadar tırmanan Banot'yu yakalayarak aşağı indirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Banot'un itfaiyecilere direnmediğini aktardı.

KURTARMA MASRAFLARINI ÖDEYECEK

Arjantin Federal Polisi'nden operasyona katılan Gonzalo Dominique, 36 yaşındaki Banot'nun geçen hafta da yanı binaya tırmanmaya çalıştığını fakat girişte güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunu söyledi.

Dominique, Banot'nun gözaltına tutulduğunu ve kurtarma operasyonunun masraflarını ödemekle cezalandırılabileceğini belirtti.

Öte yandan sosyal medyada paylaştığı akrobasi ve tırmanma görüntüleriyle tanınan Polonyalı Banot, Tayland ve Fransa'da da birçok köprü, kule ve gökdelene çıkmıştı.