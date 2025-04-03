Oscar ödüllü filmin oyuncusu ölüm listesinde! Sebebi ortaya çıktı

Oscar ödülü alan Anora filminde oynayan Rus aktör Mark Eydelshteyn, Ukrayna tarafından ölüm listesine eklendi. 23 yaşındaki oyuncunun listenin eklenmeye sebebi ise belli oldu.

Oscar'da birçok ödül alan Anora filminde rol alan Rus oyuncu Mark Eydelshteyn, Ukrayna'nın hedef tahtasına oturdu. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlanan oyuncu, ölüm listesine de girdi. Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişilerin isimlerinin yer aldığı “Mirotvorets” adlı veri tabanına ismi yazılan Eydelshteyn'in Kırım'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

The Week'in haberine göre, 2022’de Kırım’da çekilen “Sasha’nın Ülkesi” filmindeki rolü listeye eklenmesinde etkili olurken Eydelshteyn'in "Kırım'ı ziyaret ederek Ukrayna devlet sınırını kasıtlı olarak tekrar tekrar ihlal ettiği" belirtildi.

Öte yandan yine Anora filminde rol alan Rus oyuncu Yura Borisov da benzer gerekçelerle daha önce bu listede yer almıştı.

Eydelshteyn’in “Anora” filmindeki rol arkadaşı Rus oyuncu Yura Borisov da benzer gerekçelerle daha önce bu listede yer almıştı.