Slovakya'da 'yem olma korkusu' acil durum ilan ettirdi: 350 ayı öldürülecek!

Slovakya'da ayıların öldürülmesine izin verildi. Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çevre Bakanı Tomas Taraba ve Turizm ve Spor Bakanı Rudolf Huliak ortak bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Fico, son aylarda artan boz ayı saldırıları nedeniyle ülkenin 52 bölgesinde acil durum ilan edildiğini söyledi.

İnsanların ayılara yem olma korkusuyla artık ormana adım atamadıklarını söyleyen Fico, saldırıların ciddi boyut kazandığını ve yaz aylarında durumun daha da kötü bir hal almasından endişe duyduklarını ifade etti.

1 SENEDE 1900 AYI SALDIRISI

Çevre Bakanı Tomas Taraba, geçen yıl ülke genelinde 1900 ayı saldırısı meydana geldiğini ve ülkedeki ayı sayısının 1000'in üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Taraba, Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle uyumlu olarak avcılara boz ayıları avlama izni verildiğini belirterek, insan yaşamını güvence altına almak amacıyla söz konusu acil durumun yürürlüğe sokulduğunu ifade etti.

350 AYININ VURULMASINA İZİN

Turizm ve Spor Bakanı Rudolf Huliak da artan ayı saldırıları nedeniyle 350 ayının vurulmasına izin verildiğini, bu sayının ülkedeki ayı popülasyonunun yüzde 40'ına tekabül ettiğini ve ayıların hızlı üredikleri için soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını savundu.

Çekya'da geçen yıl da benzer gerekçelerle 144 ayı öldürülmüştü.