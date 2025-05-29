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 | Berkay Alptekin

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın rüyalarını satın almak istiyorlar! Teklifler çığ gibi

Oscar ödüllü Avustralyalı ünlü oyuncu 57 yaşındaki Nicole Kidman son günlerde rüyalarıyla gündeme geldi. Edebiyat dünyası onun bilinçaltına servet ödemeye hazır.

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Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın rüyalarını satın almak istiyorlar! Teklifler çığ gibi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:25

Oscar sahibi Avustralyalı oyuncu 57 yaşındaki Nicole Kidman'ın her gece gördüğü rüyaları sabah uyanır uyanmaz unutmamak için bir yerlere not ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bu alışkanlığı, edebiyat ve yayın dünyasında adeta bir yarış başlattı.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİFLER

DailyMail'in haberine göre, Nicole Kidman'ın kaleme aldığı rüya günlüğü, Hollywood kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Yayınevleri, Kidman'ın notlarını kitaplaştırmak için adeta sıraya girdi. İddialara göre bazı yayıncılar 120 milyon dolara kadar çıkan tekliflerde bulundu.

Özgünlüğünü ve duygusal derinliğini yansıttığı bu kişisel notlar sadece bir hatırat olarak değil, aynı zamanda edebi birer metin olarak değerlendiriliyor. Sinema dünyasındaki başarısını yazarlığa da taşımaya hazırlanan Kidman, teklifleri değerlendirme aşamasında.

Henüz resmi bir anlaşma yapılmamış olsa da yayıncıların ilgisi Kidman'ın rüyalarını şimdiden 'altın değerinde' kıldı.

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ETİKETLER
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#Hatırat
#Yazarlık
#Dünya
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