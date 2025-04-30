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 | Emir Yücel

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’nin gümrük tarifelerinin küresel sektörde yarattığı dalgalanmanın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde kârında ciddi düşüş yaşadı.

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Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 09:48

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 2025'in ilk çeyreğine pek de iç açıcı başlamadı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düşüşle 2.9 milyar euro (yaklaşık 3.3 milyar dolar) işletme kârı açıkladı. Bu düşüş, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın otomotiv sektörünü hedef alan gümrük tarifelerinin sektörde yarattığı belirsizliğe bağlanıyor.

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

SATIŞLAR ARTIYOR AMA KÂR ERİYOR

Volkswagen’in satış gelirleri ise artış gösterdi. Şirket, yılın ilk üç ayında 77.6 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 2.8’lik bir artışa işaret ediyor. Şirket, Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarının bu yükselişi desteklediğini belirtti.

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

Ancak kârın düşmesinde, daha önce duyurulan ve yaklaşık 1.1 milyar euro seviyesinde olan "özel etkiler" de etkili oldu. Volkswagen, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada ilk çeyrek kârının analistlerin beklediği 4 milyar euro seviyesinin hayli altında kalacağını belirtmişti.

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

YÖNETİCİDEN İTİRAF: YILA KARIŞIK BAŞLADIK

Volkswagen CFO’su ve COO’su Arno Antlitz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Beklendiği gibi, yıla karışık bir başlangıç yaptık. Küresel ekonomik koşulların bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda, kontrol edebildiğimiz alanlara odaklanmak her zamankinden daha önemli. Bu da harika ürün portföyümüzü, rekabetçi bir maliyet yapısıyla desteklemek anlamına geliyor.”

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

TARİFE BELİRSİZLİĞİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Küresel otomotiv sektörü, Trump yönetiminin giderek sertleşen ticaret politikaları nedeniyle diken üstünde. Özellikle Kuzey Amerika’daki üretim operasyonlarına bağımlı olan firmalar için her yeni tarife kararı, doğrudan maliyet artışı anlamına geliyor.

Otomotiv devine Trump darbesi! Parası yerle bir oldu!

Volkswagen gibi devler, bu ortamda rekabet gücünü korumak için hem üretim maliyetlerini kısma çabasında hem de yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor.

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