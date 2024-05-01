Çin'de otoyol çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

01 May 2024 09:11 - Güncelleme : 01 May 2024 09:21

Londra'daki kılıçlı saldırıda bir çocuk öldü

Londra'daki kılıçlı saldırıda bir çocuk öldü

Önce saati değişti sonra iptal oldu! İsrail Savaş Kabinesi'ndeki anlaşmazlık devam ediyor

Önce saati değişti sonra iptal oldu! İsrail Savaş Kabinesi'ndeki anlaşmazlık devam ediyor

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkisi altındaki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü. Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi.