Otoyolda dev timsah paniği... Sürücüler ne yapacağını şaşırdı

01 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:29

Hindistan'da Ratnagiri'nin Chiplun bölgesindeki Chinchannaka'da otoyolda devasa bir timsah görüldü. Hayvan, sürücüler arasında büyük bir paniğe neden olurken vatandaşlar, timsahı telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı ve video kısa sürede viral oldu.

Yerel basında çıkan habere göre, timsahın insanların yaşam alanlarında sıkça görülmesi ise halk arasında güvenlik endişelerini artırdı. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, timsahın nehre geri döndüğü iddia edilse de yetkililer tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmadığına dikkat çekildi.

HİNDİSTAN'DAKİ SHİV NEHRİ, TİMSAH NÜFUSUNA SAHİP

Yetkililer, 8 fit (yaklaşık 2,45 metre) uzunluğundaki timsahın muhtemelen yakındaki Shiv veya Vashishti nehirlerinden kasabaya girdiğini bildirdi.

Chiplun'dan geçen Shiv Nehri'nin büyük bir timsah nüfusuna sahip olduğu biliniyor. Kış mevsiminin kurak ve soğuk olduğu, yazların ise ılık ve yoğun şekilde yağmurlu olduğu Muson mevsimi boyunca bu timsahların sıklıkla insan yerleşim yerlerine girdiği görülüyor.