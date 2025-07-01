Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kestikleri cesetleri köprüye astılar

Son dönemde uyuşturucu kaçakçıları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Meksika'nın Sinaloa eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Otoyolda 6'sı kafası kesik halde toplam 20 ceset bulundu. Cesetlerden bazıları köprüye asılmış halde, bazıları ise minibüsün içinde bulundu.

Meksika’da görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki bir otoyolda çok sayıda ceset bulundu.

KAFASI KESİK ÇOK SAYIDA CESET

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 6’sı kafası kesik halde 20 ceset bulunduğu aktarıldı.

KÖPRÜYE ASMIŞLAR!

Otoyolda bulunan cesetlerin 16’sının bir minibüste, 4’ünün ise otoyol üzerindeki köprüde asılı halde bulunduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI ARASINDA ÇATIŞMA

Sinaloa eyaleti uzun bir süredir, uyuşturucu kaçakçılarının şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.