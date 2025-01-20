Oturarak yemek yiyemiyor aksi takdirde boğuluyor! Seneler sonra hastalığına teşhis konulabildi

20 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:21

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Elise Barnard, yemek borusunu etkileyen nadir yutma hastalığı nedeniyle senelerce zor zamanlar yaşadı. 4 sene boyunca teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle bir günde en az 60 kez kusan artık oturarak yemek yiyemeyen Elise yaşadıklarını anlattı.

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Londra​'da yaşayan Elise Baynard, 2020 yılında yutkunma güçlüğü ve göğsünde sıkışma hissi şikayetleriyle doktora başvurdu. Aile hekimi, reflü olduğunu söyledi ve ilaç yazdı. Fakat Elise'nin boğazındaki sorunlar giderek kötüleşti. Artık ekmek ve makarna gibi yiyecekleri yutmakta zorluk çeken Elise, sıvıları yutsa bile 'geri gelmeye' başladı.

4 YILDA ANCAK TEŞHİS KONULABİLDİ

2021 yılında ileri testler için sindirim sistemi uzmanı olan bir gastroenteroloğa sevk edildi. Fakat Elise'ye bir türlü teşhis konulamadı. Yemek yemesinin ardından kusmaya başlayan hatta bir gün en az 60 kez kustuğunu söyleyen Elise, 2024'ün son aylarında bir doktora sevk edildi. Bu süreçte bir hayli kilo veren genç kız çok kısıtlı bir beslenme düzenine sahipti, çoğunlukla süte batırılmış tahıl gevreği ve cips tüketebiliyordu.

Elise'ye 4 yılın ardından akalazya teşhisi konuldu. Akalazya, yemek borusunun mideye yakın tarafında bulunan özofagusun gevşeyememesine bağlı olarak gıdaların mideye geçiş yapamaması durumu.

''KALP KRİZİ GEÇİRİYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORDUM''

The Sun'ın haberine göre Elise, hastalığına dair yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Bu durum beni tamamen aniden etkiledi, daha önce yutmayla ilgili hiçbir sorun yaşamamıştım. İyi ve kötü günlerim oluyor ama hangisi olacağını asla bilemiyorum. Yemek yerken oturamıyorum, ayakta durmak zorunda kalıyorum, dolayısıyla yemek aslında aşağı iniyor. Yan etkilerinden biri yemek borusu spazmıydı; çenemde, boynumda ve sırtımda ağrı vardı; kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçiriyormuşum gibi hissediyordum. Bazı günler acı içinde yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Bu bir ölüm cezası değil ama yaşamanın da bir yolu değil."