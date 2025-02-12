Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Otuz gün boyunca 30 yumurta yedi! Bu diyetle yaşadığı değişim şoke etti

Japonya'nın Tokyo şehrinde yaşayan Joseph Everett, ayda yaklaşık bin yumurta yiyerek ilginç bir deney yaptı. Vücudundaki değişiklikleri kayda alan Everett, tahmin edilenin aksine çok iyi bir sonuç aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otuz gün boyunca 30 yumurta yedi! Bu diyetle yaşadığı değişim şoke etti
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:32

Japonya'nın Tokyo şehrinde yaşayan Joseph Everett, günde 30 yumurta yiyerek, vücut geliştiricilerin, ''Yumurta diyeti steroidler kadar etkili'' sözünü test etti. Ayda yaklaşık bin yumurta yiyen Everett, değişimleri de kayda aldı. Bu süreçte ağırlık antrenmanları da yapan Everett, deney öncesinde kilosunu ve fiziksel performansını ölçtü. Ayrıca kan testi de yaptırdı.

6 KİLO KAS KAZANDI

Bir ay boyunca yumurta diyetini uygulayarak günde 30 tane yiyen Everett, deneyin sonunda 6 kilo kas kütlesi kazandı. Ayrıca 78 kilodan 84 kiloya çıktı. Everett, ağırlık kaldırma konusunda da değişiklik olduğunu artık eskiye göre 20 kilo daha fazla kaldırabildiğini açıkladı.

KAN DEĞERLERİ İYİ ÇIKTI

Deneyin ardından yeniden kan testi yaptıran gencin beklenenin aksine 'kötü' kolesterol seviyesinde bir artış olmadı. Aksine vücut için faydalı olan "iyi" kolesterol seviyesinde yükselme görüldü. Ayrıca kalp krizi ve felç riskini artıran trigliserit seviyelerinde düşüş tespit edildi.

Deneyin ortalarına doğru Everett, kendini daha enerjik ve motive hissettiğini belirtti. "Daha odaklanmıştım, enerjim arttı hatta libidom bile yükseldi" diyen Everett, test sonuçlarına göre testosteron seviyesinde kayda değer bir değişiklik olmadığını söyledi.

Deneyin 20. gününe kadar yumurtaları çiğ tüketen sporcu mide krampları ve kabızlık yaşamaya başlayınca yumurtaları pişirerek yemeye başladı ve bu sorun ortadan kalktı.

YENİ ARAŞTIRMALAR BİLİNENLERİ DEĞİŞTİRDİ

Geçmişte sağlık uzmanları, yumurtanın kolesterol içermesi sebebiyle tüketiminin haftada 3-4 adetle sınırlandırılması gerektiğini söylüyordu. Ancak yeni araştırmalara göre günde 1 yumurtanın kalp hastalığı riskini artırmadığı ortaya koyuldu. Uzmanlar, yumurtanın haşlanarak veya az yağlı şekilde pişirilerek tüketilmesini öneriyor.

Joseph Everett ise deneyin sonuçlarını değerlendirirken "Bu steroidlerle aynı etkiyi yaratıyor mu emin değilim ama eğer tekrar kas kütlesi kazanmak istesem yeniden yapabilirim" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuk parkından çıkanlar şoke etti! Ordu ablukaya aldı
Japonya bu skandalla çalkalanıyor! Sarhoş bakanlık çalışanı gizli belgeleri kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

Yumurta diyeti nedir?
Yumurta diyeti, sağlıklı kilo verme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, A, D, E vitamini bulunduran ve kalsiyum, selenyum ve fosfor benzeri vitaminler açısından zengin olan yumurta etrafında şekillenir. Vitamin ve mineralleri sayesinde kas kaybını engelleyerek kilo vermeye olanak tanır. Zengin protein içeriği ile vücudun ihtiyacını karşılarken uzun süre tok tutar. Aynı zamanda kalori bakımından da oldukça düşüktür.
ETİKETLER
#Sağlık
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.