Otuz gün boyunca 30 yumurta yedi! Bu diyetle yaşadığı değişim şoke etti

Japonya'nın Tokyo şehrinde yaşayan Joseph Everett, günde 30 yumurta yiyerek, vücut geliştiricilerin, ''Yumurta diyeti steroidler kadar etkili'' sözünü test etti. Ayda yaklaşık bin yumurta yiyen Everett, değişimleri de kayda aldı. Bu süreçte ağırlık antrenmanları da yapan Everett, deney öncesinde kilosunu ve fiziksel performansını ölçtü. Ayrıca kan testi de yaptırdı.

6 KİLO KAS KAZANDI

Bir ay boyunca yumurta diyetini uygulayarak günde 30 tane yiyen Everett, deneyin sonunda 6 kilo kas kütlesi kazandı. Ayrıca 78 kilodan 84 kiloya çıktı. Everett, ağırlık kaldırma konusunda da değişiklik olduğunu artık eskiye göre 20 kilo daha fazla kaldırabildiğini açıkladı.

KAN DEĞERLERİ İYİ ÇIKTI

Deneyin ardından yeniden kan testi yaptıran gencin beklenenin aksine 'kötü' kolesterol seviyesinde bir artış olmadı. Aksine vücut için faydalı olan "iyi" kolesterol seviyesinde yükselme görüldü. Ayrıca kalp krizi ve felç riskini artıran trigliserit seviyelerinde düşüş tespit edildi.

Deneyin ortalarına doğru Everett, kendini daha enerjik ve motive hissettiğini belirtti. "Daha odaklanmıştım, enerjim arttı hatta libidom bile yükseldi" diyen Everett, test sonuçlarına göre testosteron seviyesinde kayda değer bir değişiklik olmadığını söyledi.



Deneyin 20. gününe kadar yumurtaları çiğ tüketen sporcu mide krampları ve kabızlık yaşamaya başlayınca yumurtaları pişirerek yemeye başladı ve bu sorun ortadan kalktı.

YENİ ARAŞTIRMALAR BİLİNENLERİ DEĞİŞTİRDİ

Geçmişte sağlık uzmanları, yumurtanın kolesterol içermesi sebebiyle tüketiminin haftada 3-4 adetle sınırlandırılması gerektiğini söylüyordu. Ancak yeni araştırmalara göre günde 1 yumurtanın kalp hastalığı riskini artırmadığı ortaya koyuldu. Uzmanlar, yumurtanın haşlanarak veya az yağlı şekilde pişirilerek tüketilmesini öneriyor.

Joseph Everett ise deneyin sonuçlarını değerlendirirken "Bu steroidlerle aynı etkiyi yaratıyor mu emin değilim ama eğer tekrar kas kütlesi kazanmak istesem yeniden yapabilirim" dedi.