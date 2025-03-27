Oxford İngilizce Sözlüğü'ne 'Gigil' ve 'Alamak' kelimeleri eklendi! İşte anlamları

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne (OED), Filipinler'de kullanılan bir olan 'Gigil' eklendi. Kelime anlamı ise 'bir şeyin aşırı sevimli olduğunda uyandırdığı yoğun his' olarak kayıtlara geçti.

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne (OED), Tagalog dilindeki 'Gigil' kelimesi eklendi. Filipinler İngilizcesinde de duyulan bu kelimenin hem isim hem de sıfat olarak kullanılabileceği belirtildi. OED'den yapılan açıklamada, "Gigil" kelimesinin, "Yavru kedi ya da bebek gibi aşırı sevimli bir kişi, hayvan ya da bir nesne gördüğünüzde yumruğunuzu sıkma ya da dişinizi gıcırdatma ya da sevimli bulduğunuz şeyi sıkma, sıkıştırma, çimdikleme isteği uyandıran yoğun his" anlamına geldiği ifade edildi.

'ALAMAK' KELİMESİ DE SÖZLÜKTE

"Gigil"in yanı sıra Singapur ve Malezya'da kullanılan "alamak" kelimesinin de sözlüğe dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kelimenin, şaşkınlığı ya da öfkeyi ifade etmek için nida olarak kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin kökeninin belirsiz olduğu, Arapça ya da Portekizceden türetilmiş olabileceği vurgulandı.

DİĞER DİLLERDEN 'ÖDÜNÇ'

İngilizcenin yanı sıra farklı diller konuşan kişilerin, çevirisi olmayan kelimeleri diğer dillerden "ödünç aldığı"na dikkati çekilen açıklamada, bunun sık yapılması halinde bu kelimelerin sözcük dağarcığına girdiği değerlendirmesine yer verildi.