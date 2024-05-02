Oyuncak kutusunda saklanan zehirli yılan korku saçtı! İşte o anlar

02 May 2024 14:34 - Güncelleme : 02 May 2024 14:56

Avustralya'da yaşanan olay tüyleri diken diken etti. Queensland eyaletinde anne ve kızı evlerindeki sepette oyuncak seçerken bir kıpırdanma fark ettiler. Kıpırdanmanın sebebinin son derece zehirli kırmızı karınlı siyah bir yılan olduğunu fark eden anne, kızını hemen odanın dışarısına çıkardı.

Yetkilileri arayan annenin imdadına, yılan yakalama hizmetini yürüten Stuart McKenzie yetişti. Bu durumun şimdiye kadar karşılaştığı 'en çılgın vakalardan biri' olduğunu söyleyen McKenzie, bir kanca ile oyuncak sepetinin olduğu odaya girdi ve sepeti inceledi.

Yılan, halen oyuncak sepetinin içindeydi. McKenzie, yılanı elindeki kanca sayesinde alıp beraberinde getirdiği çuvala koydu. McKenzie, evden kimsenin yılan tarafından ısırılmamış olmasını 'şans' olarak tanımladı.

Yaklaşık üç veya dört parmak kalınlığında olan yılanın sağlıklı olduğunu öğrenildi. Hayvan yakalandıktan sonra tekrar doğaya salındı.

YAKALAMA ANLARI SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

McKenzie'nin zehirli yılanı yakaladığı anlara ait video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve yüzlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, yılanın ne kadar süre o odada kaldığına dikkat çekerek şunları yazdı:

''Beni en çok rahatsız eden şey, o yılan fark edilinceye kadar ne kadar süre çocuk odasında kaldı?''

Bir başkası da, ''Aman Tanrım, o çocuk nasıl ısırılmadı? Ben üç yaşında bir çocuğun büyükannesiyim ve çocukların oyuncak kutusuna daldığını biliyorum'' yorumunu yaptı.

BU YILAN ZEHİRLERSE ÖLDÜREBİLİYOR

Öte yandan oyuncak sepetinde bulunan kırmızılı karınlı kara yılanlar Avustralya'nın doğusunda bulunuyor. Bu yılanlar genellikle çekingen olsa da kendilerini tehlikede hissedelerse saldırıp zehirleyebiliyorlar.

Yılan tarafından kişide, kusama, karın ağrısı ishal, terleme, kas ağrısı, halsizlik gibi semptomlar gözükebiliyor. Tedavi edilmeyen yılan sokmaları ise ölümle sonuçlanabiliyor.