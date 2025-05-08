Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe paylaşımlı teşekkür

Hindistan'ın, Pakistan'a saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü ve desteğini belirtti. Şerif ise sosyal medya hesabından Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren gerilim füze saldırılarıyla zirveye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü ve ''Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu'' ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kritik dönemde gösterdiği "dayanışma ve desteği" için teşekkür etti. Sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe açıklama yapan Şerif, Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

''ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM''

Başbakan Şerif paylaşımında, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan’la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum. Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine (Erdoğan'a) bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan, Türkiye’ye Güney Asya’da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır" ifadelerini kullandı.

https://x.com/CMShehbaz/status/1920353364505751960

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRILARI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.