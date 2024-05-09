Pakistan'da 6 berberin ardından 7 berber daha öldürüldü! Başbakan 'apaçık terör' dedi

09 May 2024 15:08 - Güncelleme : 09 May 2024 15:23

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Pakistan'da gizemli berber cinayetleri devam ediyor. Ocak ayında öldürülen 6 berberin cesedinin nehrin yakınında bulunmasının ardından Belucistan'ın Gwadar bölgesinde de kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, berberlerin kaldığı eve girerek üzerlerine ateş açtılar.

Dawn gazetesinin haberine göre, Kıdemli Polis Başmüfettişi Zohaib Muhsin, silahlı saldırıda 7 berberin öldüğünü birinin yaralandığını belirtti. Polis, saldırganları yakalamak için harekete geçti.

AYRILIKÇILAR İŞÇİLERE SALDIRIP GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Saldırıyı üstlenen bulunmazken Belucistan eyaletindeki ayrılıkçı silahlı grupların, yıllardır Pencap eyaletinden gelen işçilere saldırarak onları eyaletten gitmeye zorladığı belirtiliyor.

Polis, saldırının berberlerin meslekleriyle alakalı olmadığını öne sürdü. Fakat akıllara ocak ayında işlenen berber cinayetleri geldi. 4 Ocak'ta Pakistan'ın Kuzey Veziristan'da bir nehrin yakınında 6 berberin cesedi bulunduğu açıklanmıştı.

BELUCİSTAN BAŞBAKANI: APAÇIK TERÖRİZM

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de Gwadar'daki berberlerin öldürülmesini kınayarak durumun "apaçık terörizm" olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bugti, ailelere gerekli tüm desteğin sağlanacağını bildirdi.

Bugti, "teröristlerin" izinin sürüleceğini ve gerekli güçlerin kullanılacağını belirterek "Pakistanlıların akan her bir damla kanının hesabının sorulacağını" vurguladı.

Öte yandan Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), 13 Nisan'da da Belucistan'daki bir otoyolda durdukları otobüsteki Pencap'tan gelen 9 kişiyi öldürmüştü.