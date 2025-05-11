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 | Yusuf Özgür Bülbül

Pakistan’da ateşkes sonrası halk sokaklara indi: Havai fişeklerle kutladılar!

Pakistan'da halk, Hindistan ile sağlanan ateşkes mutabakatını büyük bir sevinçle karşıladı ve sokaklara akın etti. Başkent İslamabad'ın yanı sıra Lahor, Karaçi, Multan ve Haydarabad gibi pek çok şehirde vatandaşlar gösteriler düzenledi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 00:09

Pakistan genelinde halk, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara dökülürken, havai fişek gösterileriyle büyük coşku yaşandı.

Pakistan’da Hindistan ile varılan ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı. Pakistanlılar, başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan, Haydarabad ve birçok şehirde sokaklara dökülerek ateşkesi ve Pakistan ordusunun "başarısını" kutladı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri gerçekleştirilirken, büyük coşku yaşayan halk, tatlılar dağıttı, sokaklarda dans etti.

Pakistan’da ateşkes sonrası halk sokaklara indi: Havai fişeklerle kutladılar!

TRUMP ATEŞKESİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan’da ateşkes sonrası halk sokaklara indi: Havai fişeklerle kutladılar!

HİNDİSTAN SİNDOOR OPERASYONU’NU BAŞLATMIŞTI

22 Nisan’da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı.

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