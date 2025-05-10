Türkiye'den bölgeye barış çağrısı: Pakistan ve Hindistan ateşkesi umut verici!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ve Hindistan arasında varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Pakistan ve Hindistan arasında sağlanan ateşkesin, bölgedeki tansiyonu düşürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi...

Türkiye, Pakistan ve Hindistan arasında varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. Hem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptıkları ayrı açıklamalarda, bölgedeki gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yaparak, sorunların çözümünde diyalog ve uluslararası hukukun esas alınması gerektiğini belirttiler.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin uluslararası arenada barış ve istikrarın sağlanması için gösterdiği çabalara dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde yapıcı bir rol üstlendiğini ifade etti. Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes kararının, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağını ve barış sürecine olumlu bir ivme kazandıracağını umduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE’NİN BARIŞ İRADESİ HERKES İÇİN GÜVENİLİR BİR YOL ARKADAŞI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerrcelik/status/1921241050850496742

YILMAZ: HERKESİN YARARINA OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1921227729740976215