Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

05 Temmuz 2024 13:00 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:08

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Polis yetkilisi Sabir Khan, eyaletin Mardan bölgesindeki bir köprüye yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırdığını belirten Khan, 2 kişinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve bazı hükümet yetkilileri bombalı saldırıyı kınadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi hayatını kaybetmişti. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi ölmüştü.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.