Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 23:50 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:50

Pakistan’da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 ölü, 10 yaralı olduğu belirtildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pakistan’da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle park halindeki çok sayıda araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İlgili Haberler Hamas geri adım atmıyor: Yerine gelmezse bölgede güven ve istikrar olmaz İsrail Beyrut'a bombardıman başlattı! Saldırıların yıldönümünde intikam ateşi