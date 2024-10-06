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Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ekim 2024 23:50 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:50

Pakistan’da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 ölü, 10 yaralı olduğu belirtildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pakistan’da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle park halindeki çok sayıda araçta yangın çıktı.

Pakistan’da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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