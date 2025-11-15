Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında acı olay yaşandı. Fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma yetkilileri, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını belirtti.

YANGIN SÖNDÜRME OPERASYONU

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedi şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi.

Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.