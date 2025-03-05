Pakistan’da bombalı saldırı! Katliam anı kamerada

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 15 kişi can verdi, 25 kişi de yaralandı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.