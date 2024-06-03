Pakistan’da maden faciası: Çok sayıda ölü var!

03 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:43

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak

Pakistan’nın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısında 11 kişi hayatını kaybetti. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi.

EN AZ 11 ÖLÜ VAR

Maden faciasında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Maden Baş Müfettişi Abdul Ghani yaptığı açıklamada, karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen madencilerin cesetlerinin madenden çıkarılarak hastaneye nakledildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belucistan hükümeti, maden faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.