Pakistan’da maden faciası: Çok sayıda ölü var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:43
Pakistan’da yaşanan maden faciasında en az 11 kişinin öldüğü belirtildi. Belucistan hükümeti, maden faciasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Pakistan’nın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısında 11 kişi hayatını kaybetti. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi.
EN AZ 11 ÖLÜ VAR
Maden faciasında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Maden Baş Müfettişi Abdul Ghani yaptığı açıklamada, karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen madencilerin cesetlerinin madenden çıkarılarak hastaneye nakledildiğini ifade etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Belucistan hükümeti, maden faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı