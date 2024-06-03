Dünya yıldızı resmen Real Madrid'e imzayı attı!

03 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:56

15. Devler Ligini kazanan Real Madrid beklenen transferi duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüp, PSG ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid uzun süredir gündeminde yer alan Mbappe için 2021 yılında 200 milyon euro'yu gözden çıkarsa da teklif reddedilmiş ve PSG oyuncuyla sözleşme uzatmıştı.

PSG'NİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU

Kariyer yolculuğuna Monaco'da başlayan Fransız golcü Mbappe, 2017'de 180 Milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tuttu. Paris ekibinde 308 maça çıkan Fransız yıldız, 256 kez gol sevinci yaşarken PSG'nin en çok gol atan futbolcusu olarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

KUPA DOLABI OLDUKÇA GÖSTERİŞLİ

Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında forma giyecek yıldız futbolcu 6 kez gol kralı olduğu Ligue 1'de 7 kez şampiyonluk yaşadı. Mbappe ayrıca kulüp düzeyinde 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

TARAFTAR SİTEYİ ÇÖKERTTİ

Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Real Madrid'in 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Mbappe, İspanyol devinden yıllık 57.5 milyon euro para kazanacak. Bonuslarla birlikte bu rakamın 70 milyon euro'yu bulması bekleniyor.