Pakistan'da peş peşe silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yer alan Karak ve Peşaver bölgelerinde iki farklı silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, Karak'ta resmi bir araca düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Peşavar bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 3 sivil hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

PAKİSTAN'IN EN BÜYÜK SORUNU: TERÖR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.