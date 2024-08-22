Pakistan’da polise roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

22 Ağustos 2024 23:54 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 00:08

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

2 MİNİBÜSE ROKETLİ SALDIRI

Saldırı Rahim Yar Khan'da polis araçlarına düzenlendi. Roketli saldırının ardından polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların, içerisinde 20’den fazla polisin bulunduğu iki minibüse saldırı düzenlediği, 5 polisin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polisler için baş sağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.