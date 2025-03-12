Pakistan'da saldırı düzenlenen trende rehine krizi sürüyor! Operasyon başlatıldı: Kurtarılanlar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde yolcu trenine düzenlenen saldırının ardından rehine krizi devam ediyor. Şimdiye kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, dün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde 400 yolculu bir trene saldırı düzenledi. Saldırının ardından yolcuları rehin alan örgüte karşı operasyon başlatıldı. Şimdiye kadar 155 rehine kurtarıldı. Güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen saldırganların sayısının ise 27'ye yükseldiğini duyurdu.

REHİNELERİN BAŞINDA İNTİHAR BOMBACILARI VAR

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, rehin alınan yolcuların yanında intihar bombacılarının beklediği ve bunun rehineleri kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yetkililer, daha önce 10 rehinenin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

ÖRGÜT ÜYELERİ 48 SAAT SÜRE VERDİ

BLA militanları dün Ketta-Peşaver seferini yapan yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trene ateş açmış, demiryolunu bombalamış ve yolcuları rehin almıştı.

Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacaklarını belirtmişti.