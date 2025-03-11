Son dakika | Pakistan'da trene saldırı: Yüzlerce yolcu rehin alındı

Pakistan’da bir trene silahlı saldırı düzenleyen militanlar trendeki yüzlerce yolcuyu rehin aldı. AFP'nin geçtiği bilgilere göre silahlı saldırganların trendeki 450 yolcuyu rehin aldığı bildirildi.

SALDIRININ ARKASINDAKİ ÖRGÜT BELLİ OLDU

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi. Çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler olduğu öne sürüldü.

Saldırıyı üstlenen örgütten yapılan açıklamada, eylemin titizlikle planlanmış bir operasyon olduğu ifade edildi. Demir yolunu havaya uçuran militanların daha sonra treni durdurarak kontrolü ele geçirdiği ve yolcuların tamamının rehin alındığı belirtildi.

"KARŞILIK GELİRSE SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Pakistan ordusuna da çağrı yapan örgüt, askerlerin herhangi bir müdahaleye kalkışması durumunda sonuçlarının ağır olacağını, yüzlerce rehinenin öldürüleceği iletildi.

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