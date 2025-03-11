Son dakika | Pakistan'da trene saldırı: Yüzlerce yolcu rehin alındı

Son dakika haberi: Pakistan'da militanlar yolcu trenine saldırdı. Trendeki 450 yolcunun rehin alındığı belirtiliyor.
Pakistan’da bir trene silahlı saldırı düzenleyen militanlar trendeki yüzlerce yolcuyu rehin aldı. AFP'nin geçtiği bilgilere göre silahlı saldırganların trendeki 450 yolcuyu rehin aldığı bildirildi.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi. Çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler olduğu öne sürüldü.
Saldırıyı üstlenen örgütten yapılan açıklamada, eylemin titizlikle planlanmış bir operasyon olduğu ifade edildi. Demir yolunu havaya uçuran militanların daha sonra treni durdurarak kontrolü ele geçirdiği ve yolcuların tamamının rehin alındığı belirtildi.
Pakistan ordusuna da çağrı yapan örgüt, askerlerin herhangi bir müdahaleye kalkışması durumunda sonuçlarının ağır olacağını, yüzlerce rehinenin öldürüleceği iletildi.
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